Roma, Pinto va di fretta: il gm vuole Xhaka entro due settimane

Il portoghese non vuole aspettare la competizione che potrebbe scatenare aste. Sempre nel mirino pure Koopmeiners

La Roma vuole ufficializzare i primi colpi di mercato entro un paio di settimane. Tiago Pinto conosce bene i rischi dell'attesa con l'Europeo in arrivo e per questo motivo sta cercando di accelerare le operazioni in entrata, scrive Chiara Zucchelli su gazzetta.it. L'esempio più lampante è Nzonzi, che dopo il mondiale vinto con la Francia ha visto crescere il suo costo e ha potuto chiedere un contratto più importante a Monchi. Il nome forte adesso è quello di Granit Xhaka, centrocampista svizzero per cui i giallorossi hanno aperto un tavolo di trattative con l'Arsenal. I Gunners chiedono 20 milioni, la Roma per il momento arriva a 15 più bonus e pensa di inserire una contropartita (Under o Diawara). Nel mirino c'è sempre anche Koopmeiners, ma da Trigoria sull'olandese ci vanno decisamente più cauti. Prima di puntare forte sul centrocampista dell'Az si dovrà cedere: in bilico Diawara e Villar.