Roma, piace Vestergaard: prossima settimana incontro tra Pinto e l’agente

L'entourage del giocatore e il gm giallorosso dovrebbero discutere della situazione la prossima settimana. Juve e Tottenham alla finestra

Jannick Vestergaard continua ad essere nei pensieri della Roma. Un nome, quello del danese del Southampton, finito nelle primissime posizioni della lista di Tiago Pinto per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da TMW è infatti previsto per la prossima settimana un incontro tra l'entourage del giocatore ed il gm giallorosso per valutare i margini di riuscita di un'eventuale trattativa. Sul giocatore, la cui valutazione si attesta attorno ai 20 milioni, c'è da registrare anche la concorrenza del Tottenham e un interessamento recente della Juventus. Rivalità che non spaventa la Roma, evidentemente convinta delle potenzialità del difensore e decisa a provarci la prossima estate.