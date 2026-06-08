La Roma continua ad avere in testa Mason Greenwood. È lui il nome preferito da Gasperini, e ormai anche dai tifosi, per fare il salto di qualità in attacco. Di certo però la pista non è semplicissima, soprattutto per le cifre in ballo, 55 milioni bonus compresi. I giallorossi nelle prossime settimane lavoreranno per limare le distanze, ma intanto è inevitabile guardarsi attorno. Anche perché almeno un altro esterno di livello dovrà arrivare. Oltre a Paixao, in Turchia ora parlano anche di Baris Alper Yilmaz. È la stellina del Galatasaray e della Turchia, classe 2000 reduce da una stagione da 8 gol e 12 assist in campionato. Secondo 'Aspor', la Roma sarebbe interessata a lui così come l'Arsenal. Ma anche in questo caso non si tratta di un affare a buon mercato, visto che il club di Istanbul lo valuta non meno di 45-50 milioni di euro. Yilmaz resta un giocatore importante, di qualità, beniamino della piazza, nazionale, che ha confidenza col gol (nel 2024/25 12 in Superlig) e pure con l'assist (34 nelle ultime tre stagioni). La presenza dell'Arsenal, campione d'Inghilterra e vicecampione d'Europa, complicherebbe parecchio i piani facendo lievitare il prezzo.