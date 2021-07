Roma, per l’attacco c’è Azmoun dello Zenit: Mourinho spinge per averlo

I giallorossi hanno già avviato i contatti con il club e sperano di chiudere l'operazione inserendo contropartite tecniche

C'è un nuovo obiettivo in casa Roma e riguarda l'attacco. Tiago Pinto avrebbe infatti messo gli occhi su Sardar Azmoun, attaccante iraniano dello Zenit, fa sapere Sky Sport. Il GM portoghese spinge per regalare a Mourinho un rinforzo per il reparto offensivo: il classe '95 è da due anni in Russia ed è una prima punta che può spaziare su tutto il fronte d’attacco. Con lo Zenit ha realizzato 53 gol e 19 assist in 84 partite. I giallorossi hanno già avviato i contatti con il club e sperano di chiudere l'operazione inserendo contropartite tecniche. Su Azmoun, però, c’è anche il Bayer Leverkusen che è pronto a offrire 18 milioni cash.