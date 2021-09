Roma, per il centrocampo c’è Hagi: i Rangers chiedono 20 milioni

Dopo Rui Patricio, Vina, Shomurodov e Abraham, potrebbe essere il romeno il prossimo acquisto.

La Roma potrebbe avere pronto il rinforzo di gennaio per il centrocampo. Come riporta il portale romeno Sport.ro, tra gli obiettivi del club giallorosso c’è Ianis Hagi, figlio del grande Gheorge, giovane centrocampista dei Rangers di Glasgow. Il calciatore si è messo in mostra con il club scozzese e sarebbe valutato circa 17 milioni di sterline (20 milioni di euro). Dopo Rui Patricio, Vina, Shomurodov e Abraham, potrebbe essere Hagi il prossimo acquisto. Non sarebbe la prima esperienza in Serie A: nel 2016 infatti viene acquistato dalla Fiorentina, dove viene aggregato alle giovanili. Ad ottobre però fa il suo esordio nel massimo campionato italiano contro il Cagliari. Chiuderà la stagione con un'altra presenza nell'ultima di campionato.