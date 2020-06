Roma, Pedro non firma il mini-rinnovo con il Chelsea: vuole aspettare Willian

La situazione Pedro continua a tenere banco in casa Roma e non solo. Le ultime indiscrezioni di mercato danno i giallorossi in forte pressing sullo spagnolo che si libererà dal Chelsea a parametro zero il 30 giugno. Con la stagione della Premier League e degli altri campionati che terminerà ben oltre quella data, però, prendono quota le trattative singole tra i giocatori e i loro club per allungare la scadenza almeno fino alla chiusura della stagione 2019/20. Secondo ‘The Sun’, i Blues sono preoccupati che Pedro non firmerà la mini-estensione di contratto per giocare le ultime partite della stagione con la squadra di Lampard. Negli ultimi giorni non sembravano esserci problemi per questa firma, nonostante la decisione già presa di lasciare poi Londra per sbarcare magari in Serie A.

Tuttavia, lo spagnolo classe ’87 continua a temporeggiare: il motivo sarebbe la volontà di aspettare le mosse degli altri compagni nella sua situazione. In particolare Willian, anche lui in scadenza il 30 giugno 2020, ma che potrebbe restare al Chelsea anche nella prossima stagione. Secondo il tabloid inglese, Pedro non avrebbe dato il via libera alla firma per ‘solidarietà’ con l’esterno brasiliano che tra l’altro lo ha relegato in panchina. L’ex Barcellona non vuole essere il primo a chiudere l’accordo per terminare la stagione in corso, quindi resta tutto ancora in ballo. C’è da ricordare, in ogni caso, che anche in caso di addio di Pedro al Chelsea già dal 1 luglio, lo stesso giocatore non potrebbe scendere in campo con un’altra squadra, ad esempio la Roma, come già stabilito dalla Fifa.