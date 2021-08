Roma, Pedro alla Lazio: via a parametro zero, la situazione

L'attaccante ex Barça e Chelsea in biancoceleste ritroverebbe Maurizio Sarri, suo allenatore ai Blues

Stamattina era un'idea, adesso potrebbe essere realtà: Pedro dalla Roma alla Lazio. Come riporta Sportitalia, l'operazione sarebbe a parametro zero, senza risoluzione di contratto per non perdere i benefici fiscali del decreto crescita. L'attaccante ex Barça e Chelsea in biancoceleste ritroverebbe Maurizio Sarri, suo allenatore ai Blues.