Il futuro di Romano non sarà a Roma. Lo svizzero, dopo una stagione in Serie B allo Spezia, ha fatto ritorno nella Capitale. Ma la sua permanenza a Trigoria sarà breve. Il club giallorosso sta infatti lavorando per raccogliere più risorse possibili entro il 30 giugno. L’obiettivo è raggiungere quota 50 milioni tra cessioni e plusvalenze. In questo senso, Romano rappresenta un’occasione importante per dare ossigeno alle casse della Roma. Le pretendenti non mancano. Nei giorni scorsi si era parlato del Palermo, ma ora in pole position c’è il Cagliari di Pisacane. Come riportato da Alfredo Pedullà, sono previsti nuovi contatti tra il club sardo e la Roma per provare a chiudere l’operazione. La trattativa è ben avviata. La richiesta dei giallorossi si aggira intorno agli 8 milioni. Ma la sensazione è che si possa trovare un’intesa anche su una cifra leggermente più bassa, pur di arrivare alla fumata bianca.