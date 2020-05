Calciomercato, la Roma chiede informazioni su Todibo: l’ultima parola spetta a Setien

La Roma guarda in Spagna per la difesa. Oltre a Cucurella, nei radar di Gianluca Petrachi è finito anche Jean-Clair Todibo, centrale francese di proprietà del Barcellona ma in prestito allo Schalke 04. Nei mesi scorsi sembrava vicinissimo al Milan, ma l’accordo non è stato trovato. Per questo – scrive il ‘Mundo Deportivo’ su di lui restano alti gli interessi di tanti club europei come Everton, Bayer Leverkusen, Watford, Southampton e Monaco, oltre agli stessi rossoneri. L’ultima a chiedere informazioni sarebbe stata proprio la Roma: lo Schalke 04 ha un’opzione per riscattarlo con 25 milioni, una cifra non di poco conto. In ogni caso, a dire l’ultima parola dovrà essere Quique Setien, che è arrivato al Barcellona un giorno prima che Todibo venisse ceduto in Bundesliga e dunque vorrebbe prima valutarlo. La dirigenza blaugrana lascierà comunque il giudizio finale al tecnico, che sia Setien o un altro. Di certo al Barcellona farebbe comodo la plusvalenza che garantirebbe il giovane francese classe ’99, arrivato per 1 milione di euro dal Tolosa.