Roma, occhi in Svezia: piace il giovane Haksabanovic

Un mercato senza confini, anche per la Roma dei Friedkin. Secondo quanto riporta il portale svedese fotbolldirekt.se i giallorossi avrebbero messo gli occhi sul Sead Haksabanovic, punta 21enne in forza al IFK Norrköping. Il club spara alto, chiedendo circa 50 milioni di euro, con l’intento chiaro di avviare un’asta internazionale con coinvolti i maggiori club europei e non solo. Giallorossi compresi. Alla finestra però anche l’Atalanta, come sempre attentissima al mercato parallelo dei paesi scandinavi e del Nord Europa. A seguire l’attaccante ci sarebbe anche il New York Red Bull e il Club Brugge, voci confermate in parte a FotbollDirekt anche dal capo degli osservatori del Norrköping Stig Torbjörnsen: “Sead è un giocatore molto interessante. È uno dei migliori giocatori del campionato svedese, su questo non ci sono dubbi. Che abbia interessi da club di diversi paesi è del tutto naturale. Prima o poi credo che lo venderemo, non sappiamo quando. Dipenderà dalle offerte che arriveranno“.