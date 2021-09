Roma, Nzonzi ad un passo dall’Al Rayyan

I giallorossi si alleggerirebbero così di un pesante ingaggio e si potrebbe investire per un rinforzo già a gennaio

Sembrava una porta chiusa, ma il trasferimento di Nzonzi all'Al Rayyan è ora più vivo che mai. Come riporta Sky Sport, il francese sarebbe vicino a vestire la maglia del club qatariota, liberando la Roma di un grande esubero. Inizialmente l'ex Siviglia aveva rifiutato l'offerta dell'Al Rayyan ma ora avrebbe cambiato idea. I giallorossi si alleggerirebbero così di un pesante ingaggio e si potrebbe investire per un rinforzo già a gennaio, come ha lasciato intendere più volte José Mourinho.