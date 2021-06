Roma, Nzonzi a passi spediti verso il Benfica

Il francese è sempre più vicino a lasciare definitivamente i giallorossi. Vicino il suo approdo in Portogallo

La lista degli esuberi della Roma comprende anche il nome di Steven Nzonzi. Il centrocampista francese, come anticipato stamattina, è molto vicino al Benfica. L'ex Siviglia, ceduto al Rennes in prestito nell’ultima stagione, è pronto a volare in Portogallo in maniera definitiva, secondo quanto riporta tuttomercatoweb. Sembrano quindi essere state superate le ultime resistenze del centrocampista che non avrebbe voluto ridursi l'ingaggio, con i portoghesi pronti ad offrire unbiennale da 4 milioni di ingaggio totali. Il francese pesa sul bilancio ancora per 7 milioni e mezzo e Tiago Pinto sta cercando di accelerare la trattativa per avere più liquidità da investire nel mercato in entrata. Nzonzi è arrivato a Roma nel 2018, acquistato dal Siviglia per 26 milioni di euro più 4 di bonus. Con i giallorossi ha disputato una sola stagione prima di trasferirsi in prestito al Galatasaray e nella stagione successiva al Rennes, che ha deciso di non riscattarlo.