Nzonzi, il Benfica offre un biennale. Ma lui non vuole ridursi l’ingaggio

Per il centrocampista francese pronti 4 milioni totali. Più un premio alla firma

Il Benfica vuole Steven Nzonzi. Il centrocampista francese, in uscita dalla Roma, viene da una stagione in prestito al Rennes e José Mourinho ha già comunicato alla società che non rientra nei suoi piani. Come riporta Record, il club portoghese è disposto ad offrire un biennale da 4 milioni di ingaggio totali, due per il primo anno e due per il secondo. Nzonzi dal canto suo non vorrebbe ridursi così tanto lo stipendio e per questo le trattative vanno avanti. Proprio per venire incontro al francese, il Benfica sarebbe addirittura disposto a "regalargli" un premio alla firma per coprire la differenza rispetto all'attuale ingaggio in giallorosso. Poi c'è la Roma, con Nzonzi che pesa sul bilancio ancora per 7 milioni e mezzo (contratto in scadenza nel 2022). La società è disposta anche ad accettare una minusvalenza pur di liberarsi dell'ingaggio da oltre 3 milioni netti.