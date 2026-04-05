Pellegrini, il rinnovo dipende anche dal futuro di Gasp: i possibili scenari

Lorenzo Pellegrini e la Roma, un matrimonio che potrebbe continuare. Nonostante i rumors (diversi club italiani e della Premier hanno manifestato interesse, ma il calciatore attende una proposta da parte del club giallorosso) e un contratto in scadenza a giugno, il numero 7 potrebbe proseguire la sua avventura nella Capitale. Tra i tanti giocatori destinati a lasciare Roma il 30 giugno, infatti, Pellegrini è forse l'unico che può ancora sperare nel rinnovo. Come riporta Il Messaggero, il rapporto con Gasperini è ottimo e il tecnico non si opporrebbe all’eventuale prolungamento, anzi. Il discorso è stato già affrontato dai due in un colloquio privato ma tutto dipende anche dal futuro dello stesso tecnico. In caso di permanenza dell'allenatore di Grugliasco le percentuali si alzerebbero, mentre se dovesse andare via sarebbe più complicato perché a decidere sarà la società che ha come obiettivo quello di abbattere il monte ingaggi. D'altronde Pellegrini in questa stagione è il secondo giocatore ad aver contribuito a più gol tra campionato e coppa (1o, meglio ha fatto solo Soulé con 13) e Gasp alla vigilia di Inter-Roma ha affermato come il nucleo fondante sia solido e la squadra vada rafforzata e non smantellata. Ad oggi Massara non si è ancora messo a tavolino né col giocatore né con il suo procuratore. A tenere banco è l’ingaggio da 4 milioni più 2 di bonus che andrà sicuramente ritoccato. Come aggiunge Il Tempo, l'intenzione del club sarebbe quella di offrire un nuovo contratto sui 2 milioni.