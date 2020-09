Roma, non solo Milik: proposti Tadic e Giroud

Tra 17 giorni la Roma scenderà in campo con il Verona ma il mercato è ancora tutto da fare. Il fronte più caldo resta quello che riguarda il centravanti. Come riporta calciomercato.it, Milik rimane la prima scelta, ma ai giallorossi sono stati proposti anche Dusan Tadic dell’Ajax e Olivier Giroud del Chelsea. Due nomi che per il momento restano alternative. Quando la Roma avrà scelto il nuovo attaccante darà il via libera a Dzeko per lasciare a Trigoria e trasferirsi, come sembra, alla Juventus.