Roma, nessun acquisto in extremis: il mercato si chiuderà senza colpi

I giallorossi hanno valutato diverse proposte, ma lo stallo con gli esuberi non ha permesso nuovi affari

Stavolta la chiusura thrilling non ci sarà. L'anno scorso il mercato della Roma è finito con il colpo Smalling in extremis. Quest'anno resterà Abraham l'ultimo affare in entrata. Come fa sapere Sky Sport, non è previsto nessun acquisto dell'ultima ora. Il calciomercato si chiuderà con la cessione di Olsen. Resteranno in rosa (per il momento) i vari Fazio, Nzonzi e Santon. Gli esuberi sono stati uno dei problemi che hanno bloccato nuovi investimenti. Niente da fare dunque per il centrocampista d'esperienza richiesto da Mourinho. Possibile un nuovo tentativo a gennaio. Confermato anche Reynolds, che sarà il vice-Karsdorp e non andrà via in prestito per fare esperienza.