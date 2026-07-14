Al via la fase finale del Mondiale americano. Questa sera Francia e Spagna si affrontano nella prima semifinale: fischio d'inizio alle 21 italiane al Dallas Stadium di Arlington, Texas. Nell'undici titolare scelto dal CT Deschamps non c'è Manu Kone, che si accomoda dunque in panchina. Il tecnico francese ha preferito il ritorno dal 1' di Tchouameni al posto del centrocampista della Roma, elogiato da più parti dopo la prestazione 'totale' nel quarto di finale contro il Marocco. Domani, dall'altro lato del tabellone, la sfida tra Inghilterra e Argentina che determinerà chi affronterà la vincente di questa sera nella finale di domenica 19 luglio.