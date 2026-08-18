Rodrigo Mora sarà un nuovo giocatore della Roma. Dopo giorni di trattative infinite per limare i dettagli e arrivare alla formula definitiva, negli ultimi minuti anche il presidente del Porto André Villas Boas ha firmato i documenti per chiudere il trasferimento. Come riporta Fabrizio Romano, il talento classe 2007 sarà un nuovo giocatore giallorosso: affare a titolo definitivo per 25 milioni di euro + il 50% sulla futura rivendita - clausola che potrà essere annullata dalla Roma versando altri 25 milioni nelle casse del Porto. L'attaccante portoghese ha accettato da tempo la proposta dei giallorossi per un contratto quinquennale e arriverà nella Capitale nelle prossime ore per visite mediche e firma. Rodrigo Mora ha parlato diverse volte con Gasperini negli ultimi giorni e ha fatto di tutto per vestire la maglia della Roma.