Roma, Monchi ci riprova: per l’estate obiettivo Under

“Non sono un top player, ma lo diventerò”. Cengiz Under è fiducioso nelle sue capacità, nonostante le ultime due stagioni decisamente sotto le aspettative. Le voci di calciomercato sul turco, però, non si fermano e non vengono solo dall’Inghilterra. Come riporta ‘fichajes.net’, Monchi avrebbe intenzione di cominciare le operazioni estive portando al Siviglia l’esterno classe ’97. Una vecchia conoscenza, dunque, per l’ex ds della Roma, che lo aveva portato già a Trigoria e potrebbe convincere Under a provare una nuova esperienza per tentare l’exploit nel grande calcio. In inverno Monchi aveva già provato a portarlo in Spagna, ma senza successo.