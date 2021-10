Calciomercato Roma, la Fiorentina non molla Mayoral: occasione per gennaio

Per la Fiorentina è arrivato il momento di trovare un sostituto per Vlahovic, che lascerà i Viola alla fine della stagione

Rocco Commisso settimane fa ha annunciato che il suo attaccante e pupillo Vlahovic non rinnoverà il contratto con la Fiorentina. Trovare un sostituto all'altezza del giovane serbo è inevitabile, così sono iniziati i primi contatti con gli agenti dei giocatori. BorjaMayoral, attualmente non considerato pronto per giocare come attaccante nella Roma di Mourinho, potrebbe essere una buona soluzione per i Viola. Il giovane spagnolo in prestito alla squadra giallorossa, è di proprietà del Real Madrid che non è soddisfatto dell'esclusione di Mayoral dalla Roma e potrebbe decidere di cederlo alla squadra di Commisso, come riporta la Gazzetta.