Roma, Matic ha firmato: a breve il comunicato

Nemanja Matic è ufficialmente un calciatore della Roma. Il centrocampista serbo, richiesta specifica di Mourinho che lo ha già allenato con successo tra Chelsea e Manchester United, è sbarcato ieri a Ciampino e poi ha svolto le visite. Oggi invece è stato il giorno della firma arrivata in mattinata. A brevissimo seguirà l'annuncio ufficiale della firma del serbo che si lega alla Roma per 3,5 milioni più bonus con un contratto annuale che prevede l'estensione al secondo anno in base alle presenze. Ieri Matic è sbarcato a Ciampino in tenuta elegante poi ha svolto le visite mediche a Villa Stuart. Ora tornerà in vacanza per poi aggregarsi al gruppo il 4 luglio.