Roma, manovre in difesa: trattativa per Nehuen Perez, Fazio seguito da Cagliari e Fiorentina

Il mercato della Roma si accende. Dopo giorni di apparente silenzio, i giallorossi cominciano a scaldare i motori. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club dei Friedkin sarebbe in trattativa con l’Atletico Madrid per il giovane Patricio Nehuen Perez, classe 2000 che nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Famalicao in Portogallo. Per quanto riguarda le uscite, oltre a Jesus anche Fazio sembra destinato a lasciare Trigoria. Su di lui due club di Serie A: il Cagliari e la Fiorentina.