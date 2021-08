Roma, manovre in difesa: monitorato Zappacosta. E Ibanez non è certo di restare

Il brasiliano potrebbe partire in caso di offerta importante, aprendo la strada per un difensore mancini

Nelle ultime due settimane di mercato la rosa della Roma potrebbe cambiare ancora. Mourinho ha quattro centrali e non sono previsti nuovi innesti, ma se Ibanez dovesse partire si cercherebbe il difensore di piede mancino che era nel mirino a inizio estate. Il brasiliano non è in vendita, ma in caso di offerta importante i giallorossi si metterebbero a sedere. In quel caso potrebbe tornare in auge Senesi, difensore del Feyenoord. Per la questione vice-Karsdorp viene monitorata la situazione di Zappacosta, si legge su Il Messaggero. Il terzino è tornato al Chelsea dopo il prestito al Genoa, ma è pronto a rientrare in Italia. Se lo contendono Fiorentina e Atalanta, ma la Roma potrebbe inserirsi.