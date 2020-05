Roma, l’Everton si aggiunge al PSG per la corsa a Pellegrini

Non c’è solo il PSG in corsa per Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riporta su Twitter il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, anche l’Everton di Carlo Ancelotti sarebbe interessata a portare in Inghilterra il talentuoso centrocampista giallorosso. Come i parigini, anche i Toffees sarebbero pronti a pagare la clausola di circa 30 milioni di euro, da saldare anche in due rate. Continuano così a rincorrersi le voci di mercato intorno a Lorenzo Pellegrini, che però ha sempre dichiarato nel corso del recente passato amore eterno ai colori giallorossi.