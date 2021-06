Roma, l’esercito degli esuberi: Fazio e Santon trattano la rescissione

Per Pinto almeno dodici giocatori da piazzare tra ritorni dai prestiti ed esuberi: chance all'estero per Olsen, Under e Florenzi. Kluivert può fare il ritiro con Mou

La Roma deve cedere. C'è un esercito di giocatori che rientra dai prestiti e che pesano per circa 60 milioni di euro lordi di ingaggi. Tra questi c'è anche Nzonzi, che non resterà al Rennes e guadagna quasi 4 milioni all'anno. Almeno 12 calciatori che Pinto dovrà piazzare, contando anche gli esuberi: c'è anche Florenzi, per cui - come scrive 'gazzetta.it' - la pista PSG potrebbe non essere ancora definitivamente chiusa e in Italia piace a Inter e Juventus oltre a interessamenti dalla Premier. Così come per Olsen si sta muovendo qualcosa in Inghilterra, ma anche in Germania. Tedesco può essere anche il futuro di Under mentre Kluivert -a differenza degli altri che dovrebbero lavorare a parte - ha qualche possibilità di lavorare in ritiro con Mourinho che dovrà poi valutarlo. Non solo prestiti, visto che Pinto dovrà trovare sistemazione anche per gli esuberi. Come Davide Santon, che però sta trattando rescissione e buonuscita come anche Federico Fazio. Da trovare invece, e sarebbe decisamente più difficile, l'eventuale accordo per liberare Pastore che guadagna 4,5 milioni. Ora l'argentino è a Miami, al suo ritorno parlerà con la società. Molto complicata anche la situazione di Pau Lopez, che costa 3 milioni d'ingaggio e si è operato alla spalla: si sta cercando una squadra, ma servirebbero almeno 15 milioni.