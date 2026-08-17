Movimenti di mercato anche sul fronte delle uscite. Uno tra Ziolkowski e Ghilardi potrebbe lasciare la Capitale, Gasperini preferirebbe lasciar andare il secondo ma il polacco ha più mercato essendo più giovane e già nel giro della nazionale. Su di lui ci sono diversi club arabi e i giallorossi aspettano offerte. L'arrivo di Koulierakis ha ridotto lo spazio a disposizione del classe 2005 poiché potrà giocare sia come come centro sinistra al posto di Hermoso oppure al centro della difesa per far rifiatare Ndicka. Nelle prossime ore sono attese novità per le cessioni. Anche Soulé rimane sul mercato ma fino a questo momento dalle parti di Trigoria sono arrivate zero offerte.