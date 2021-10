Roma, l’Aston Villa apre per El Ghazi: chiesti 18 milioni di sterline

I giallorossi hanno avuto colloqui preliminari per l'ala olandese durante il calciomercato estivo, senza però riuscire a trovare un accordo

Torna l'interesse della Roma per Anwar El Ghazi, giocatore dell'Aston Villa. Il club di Premier League, riporta Football Insider, lo lascerà andare a gennaio per una cifra non inferiore a 18 milioni di sterline. I giallorossi hanno avuto colloqui preliminari per l'ala olandese durante il calciomercato estivo, senza però riuscire a trovare un accordo. Mourinho però non lo ha perso di vista e cercherà di convincerlo per la finestra invernale.