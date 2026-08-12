Nahuel Molina si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il laterale argentino, arrivato l'altro ieri a Ciampino, ha svolto le visite mediche e svolto il primo allenamento in giallorosso. In attesa del comunicato ufficiale del club capitolino, l'ormai ex Atletico Madrid ha salutato il popolo Colchoneros con un video su Instagram. "Oggi, dopo 4 anni, è il mio turno di dire addio a questo grande club. Sono grato di aver fatto parte di questa bellissima famiglia. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra e il staff di allenatori per avermi aiutato a crescere in questi anni e per tutte le persone che sono dietro di me giorno dopo giorno, accompagnandomi in ogni momento. In ultimo, a tutti gli atleti che sono il cuore di questo club. GRAZIE", ha scritto Molina.

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