Tra le idee emerse nelle ultime ore per la difesa del Torino spunta un nome che il nuovo ds Petrachi conosce bene: Marash Kumbulla. Il difensore albanese di proprietà della Roma è tornato nel radar del club granata, che sta monitorando con attenzione la sua situazione in vista della prossima sessione di mercato come riporta One Football. Nel corso della stagione appena conclusa Kumbulla ha disputato solamente 10 gare con il Maiorca (8 nella Liga e 2 in coppa del Re) per un totale di 594 minuti. Il centrale albanese ha subito un infortunio muscolare alla coscia dopo la quinta giornata di campionato ed è rimasto ai box fino alla tredicesima. Successivamente è rimasto in panchina in sette occasioni e ha saltato altre 6 giornate, sempre per infortunio. Così il club spagnolo lo ha rispedito al mittente senza esercitare il diritto di riscatto. Ora gli va cercata una nuova sistemazione considerato che il contratto di Kumbulla scade nel 2028. La Roma ascolterà sia offerte per il prestito sia a titolo definitivo.