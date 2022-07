Roma, Kluivert out per un problema fisico: Carles Perez ha chiesto la cessione

La Roma è appena partita per il ritiro in Portogallo. Kluivert, che sembrava essere rientrato nelle valutazioni di Mourinho, non ha preso parte al viaggio dei giallorossi rimanendo nella Capitale. Secondo Il Tempo, l'olandese non sarebbe partito per un problema fisico ma soprattutto per una questione legata alle trattative per la sua cessione. Le ultime stagioni giocate in Francia hanno attirato l'attenzione di molti club d'Oltralpe anche se per ora non c'è stato nulla di concreto. Una sua eventuale partenza darebbe un'ulteriore spinta al mercato giallorosso, attualmente fermo in attesa di cessioni. Un altro giocatore sull'uscio è Carles Perez: lo spagnolo ex Barcellona ha chiesto a Pinto di essere ceduto per andare a giocare, ma attualmente il suo addio è bloccato.