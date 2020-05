Roma-Kean, l’Everton apre al prestito: fissata tra i 20 e i 25 milioni la cifra del riscatto

Continua il corteggiamento della Roma a Moise Kean. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com anche l’Everton avrebbe aperto alla cessione del giovane attaccante italiano, specialmente pensando alla stagione non entusiasmante vissuta dall’ex Juve fino al momento della sosta. I toffees potrebbero accettare la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. L’intenzione della Roma è quella di ricreare quella coppia con Zaniolo che tanto ha fatto bene in Under-20, salvo poi distinguersi in negativo nell’avventura in Under 21. La speranza è che Nicolò Zaniolo, ormai a suo agio nell’ambiente della Capitale, possa influenzare positivamente l’ex Juve. Ad accelerare la trattativa potrebbe arrivare anche Mino Raiola, agente dell’attaccante, che con la Roma ha ancora tantissimi affari in ballo.