Roma, Kalinic torna all’Atletico Madrid. Dalla Spagna: anche la Lazio ci pensa

Nikola Kalinic tornerà all’Atletico Madrid, senza grandi rimpianti da parte della Roma. L’attaccante croato non ha assolutamente lasciato il segno in giallorosso e il club non ha intenzione di esercitare il diritto di riscatto a 9 milioni di euro. Su di lui, però, c’è già l’interesse di parecchi club: come riporta ‘AS’, il Fenerbahce è la squadra più pronta a sferrare l’assalto a Kalinic, anche se prima dovrebbe completare la cessione di Muriqi. Sull’attaccante attualmente alla Roma, però, ci sono anche gli occhi della Lazio e del Napoli. I turchi sono pronti a proporre all’Atletico Madrid un prestito con obbligo di riscatto, sfruttando gli ottimi rapporti tra Mirsad Turkcan, ex cestista del Fenerbahce che collabora con Tomislav Ercez, agente di Kalinic. In ogni caso il futuro del croato sarà lontano da Trigoria, anche se potrebbe clamorosamente tornare a Roma.