L'esterno classe 2004 è stato a lungo sui radar dei giallorossi. Il club portoghese ha detto "no" a due proposte
Roma, restyling sulle fasce: da Henrique a Udogie e Cacciamani, focus esterno
La Roma ha sistemato la corsia di destra con l'arrivo di Nahuel Molina, ma negli ultimi mesi ha tentato in tutti i modi a portare a Trigoria le qualità di Iván Fresneda. L'esterno classe 2004 piaceva molto ai giallorossi che - come scrive il portale spagnolo AS - hanno inviato ben due proposte allo Sporting prima di virare proprio su Molina. L'ultima offerta ha toccato anche i 30 milioni di euro complessivi (25 più 5 di bonus), ma anche questa è stata rifiutata dal club di Lisbona che ritiene Fresneda un pezzo fondamentale del suo futuro.
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