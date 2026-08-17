La Roma ha sistemato la corsia di destra con l'arrivo di Nahuel Molina, ma negli ultimi mesi ha tentato in tutti i modi a portare a Trigoria le qualità di Iván Fresneda. L'esterno classe 2004 piaceva molto ai giallorossi che - come scrive il portale spagnolo AS - hanno inviato ben due proposte allo Sporting prima di virare proprio su Molina. L'ultima offerta ha toccato anche i 30 milioni di euro complessivi (25 più 5 di bonus), ma anche questa è stata rifiutata dal club di Lisbona che ritiene Fresneda un pezzo fondamentale del suo futuro.