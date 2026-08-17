L'esterno classe 2004 è stato a lungo sui radar dei giallorossi. Il club portoghese ha detto "no" a due proposte

Redazione
WhatsApp Image 2026-08-17 at 12.05.25

Roma, restyling sulle fasce: da Henrique a Udogie e Cacciamani, focus esterno

La Roma ha sistemato la corsia di destra con l'arrivo di Nahuel Molina, ma negli ultimi mesi ha tentato in tutti i modi a portare a Trigoria le qualità di Iván Fresneda. L'esterno classe 2004 piaceva molto ai giallorossi che - come scrive il portale spagnolo AS - hanno inviato ben due proposte allo Sporting prima di virare proprio su Molina. L'ultima offerta ha toccato anche i 30 milioni di euro complessivi (25 più 5 di bonus), ma anche questa è stata rifiutata dal club di Lisbona che ritiene Fresneda un pezzo fondamentale del suo futuro.

Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti