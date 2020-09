Roma, il Psg su De Sciglio e il Milan punta Torreira

La Roma sta accelerando sul mercato, ma anche le dirette concorrenti in campionato non scherzano. Come riporta Sky Sport, dopo il ritorno di fiamma che c’era stato dei giallorossi per Torreira dell’Arsenal, ora sembrerebbe esserci anche il Milan sull’ex centrocampista della Sampdoria, finito nel mirino anche della Fiorentina. Nel frattempo per i capitolini sfuma definitivamente l’operazione De Sciglio. La permanenza di Karsdorp ha bloccato l’arrivo del terzino bianconero che ora è stato avvicinato dal Psg.