Roma, il Newcastle punta Smalling: ‘no’ del difensore inglese

Smalling vuole solo la Roma. Mentre continua il braccio di ferro tra i giallorossi e il Manchester United dopo la fine del prestito che ha consacrato il centrale casse ’89 come uno dei migliori difensori della Serie A, anche il Newcastle pensa a lui. Il manager Steve Bruce vorrebbe aggiungere diversi calciatori inglesi alla sua rosa e il nome di Smalling è in cima alla lista. Come riporta il ‘Daily Mail’, però, il difensore non è assolutamente interessato a trasferirsi in maglia ‘magpies’, dal momento che sarebbe addirittura disposto a tagliarsi l’ingaggio per tornare alla Roma. Intanto anche l’Inter è interessata al giocatore, Marotta potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il Manchester United dopo le tre operazioni fatte nell’ultimo anno (Lukaku, Sanchez e Young). La settimana che sta per cominciare potrebbe essere decisiva per una nuova offerta da parte dei giallorossi.