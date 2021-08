Roma, il futuro di Reynolds è in bilico: la decisione nella prossima settimana

Nella prossima settimana se ne saprà di più, quando Pinto si aggiornerà con il procuratore e i suoi intermediari, per comunicare la decisione di José Mourinho

Il futuro della fascia destra della Roma è ancora un'incognita: Reynolds è in attesa di capire se rimarrà o meno nella rosa o se sarà girato in prestito per fare esperienza, mentre Florenzi è sempre più vicino a indossare la maglia del Milan. Per quanto riguarda l'esterno statunitense, nella prossima settimana se ne saprà di più, quando Pinto (in questi giorni a Londra per provare a sbloccare la trattativa Abraham) si aggiornerà con il procuratore e i suoi intermediari, per comunicare la decisione di José Mourinho. L'impressione è che la Roma voglia affiancare a Karsdorp un giocatore esperto che possa farlo rifiatare, tra impegni di campionato, Conference League e Coppa Italia, tenendo però al sicuro la fascia destra.