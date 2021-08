Roma, idea Iheanacho in attacco se Abraham dice “no”

Dall'Inghilterra: i giallorossi pensano al giocatore ora al Leicester in caso di rifiuto di Tammy

La Roma va oltre Abraham. Perché come è normale che sia, Tiago Pinto e Mourinho devono pensare a un'alternativa se l'attaccante del Chelsea oggi dicesse "no" definitivamente all'offerta giallorossa. E allora un'idea che si fa spazio per il ruolo di centravanti è quella che porta a Kelechi Iheanacho: come riporta Sky Sports Uk, la Roma sta pensando di fare un'offerta al giocatore del Leicester, che ad aprile ha firmato un contratto triennale dopo che era arrivato dal Manchester City. Per lui 39 presenze la scorsa stagione e 19 gol: 12 in 25 in Premier League, 4 in 6 in FA Cup e 3 in 7 in Europa League. Pochi giorni fa il gol vittoria nella Community Shield all'89' proprio contro il Manchester City di Guardiola, che ha regalato a lui e al Leicester il secondo. A maggio aveva vinto anche l'FA Cup in finale contro il Chelsea.