Roma, Greco va in prestito alla Pro Patria – FOTO

Il Pro Patria ufficializza l’accordo con la Roma per il prestito di Stefano Greco, portiere classe ’99 prodotto del vivaio giallorosso. Il giovane ultimo difensore nel curriculum vanta già 20 presenze in Serie C, maturate in prestito con la Vibonese nell’ultima stagione: per lui 30 gol subiti. Due anni fa Eusebio Di Francesco lo aveva chiamato per la prima squadra, facendogli accumulare ben 4 convocazioni nella Serie A 2018/2019. “Da Alisson prenderei la tranquillità, da Szczesny la pazzia e il menefreghismo e da Lobont prendo l’esperienza”, aveva dichiarato Greco nel febbraio dell’anno scorso ai microfoni di Roma Tv.