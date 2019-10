Roma-Gladbach, all’Olimpico anche l’agente di Hallfredsson

Alessandro Beltrami, agente di Emil Hallfredsson è presente allo Stadio Olimpico e assisterà al match di Europa League tra la Roma e il Borussia Monchengladbach. In questi giorni sono state numerose le voci che parlavano di un possibile incontro tra l’entourage dell’islandese e la dirigenza giallorossa. Il centrocampista che ha vestito in Serie A le maglie di Udinese, Hellas Verona e Frosinone è attualmente svincolato ed è uno dei profili che la Roma ha preso in considerazione per rinforzare numericamente il centrocampo dopo i numerosi infortuni.