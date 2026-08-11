Rodrigo Mora è sempre più vicino alla Roma. Dopo giorni di trattative, il ds D'Amico sta spingendo per trovare l'accordo economico anche col Porto dopo il "sì" del giovane attaccante che sarebbe pronto a firmare un contratto di 5 anni a circa 1,7 milioni netti a stagione. Secondo quanto riporta Sky Sport, dopo aver scartato diverse ipotesi legate alla formula (inclusi i 25 milioni più 40% sulla futura rivendita) i due club hanno raggiunto una bozza di intesa verbale sulla base di un prestito oneroso da circa 7-8 milioni con diritto di riscatto fissato a 42-43 - che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi sia della Roma (la qualificazione in Champions nella prossima stagione) sia del giocatore. Come riporta anche il quotidiano portoghese Record, il trequartista classe 2007 attende la fumata bianca in queste ore e sarebbe già pronto ad unirsi alla sua nuova squadra. La distanza tra i due club ora è minima ed entrambi vogliono chiudere l'affare.