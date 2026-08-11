La Roma continua a muoversi sul mercato e, nelle stesse ore in cui sta per chiudere l'affare per Rodrigo Mora, il ds D'Amico punta con decisione anche il nuovo esterno per la fascia sinistra. Come rivelato da Sky Sport, Inter e Roma hanno raggiunto una base d'intesa sul trasferimento di Luis Henrique per una cifra vicina ai 30 milioni tra parte fissa e bonus. L'esterno brasiliano non è al centro dei progetti di Chivu e i giallorossi lo seguono fin da inizio mercato. Un affare che ben presto potrebbe concretizzarsi - definendo formula e costi - anche se prima ci sarà bisogno dell'ok del giocatore che non è ancora arrivato.