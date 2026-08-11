Manu Koné è tornato a Trigoria e nel pomeriggio ha svolto il suo primo allenamento estivo con la Roma. Il centrocampista è rientrato dopo le vacanze successive al Mondiale disputato con la Francia. Una vetrina importante che ha attirato diversi club di Premier League che potrebbero tornare in pressing nelle ultime delicate settimane di mercato. Intanto sui social il club giallorosso ha pubblicato un video del suo rientro a Trigoria con la didascalia: "Manu is back". Il futuro del francese non è ancora scritto, ma una sua eventuale cessione sarebbe decisamente pesante.

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