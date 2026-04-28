Roma-Genoa, già avviati i colloqui per Baldanzi e Venturino. Su ElSha solo voci

"Io in testa ho già tutto quanto chiaro e non c’era bisogno di un coro per farmi venire voglia di stare qui. L’ho detto a tutti. Poi ci faremo qualche chiacchierata perché questa squadra deve rimanere forte". Parole e musica di Daniele De Rossi che ormai, archiviata la salvezza, parla al futuro e lavora con Diego Lopez già alla costruzione del Genoa della prossima stagione. E ci sono anche diversi discorsi sul tavolo con la Roma. Per 'Tuttosport', solo voci quelle di un possibile interessamento per El Shaarawy mentre bisognerà capire cosa deciderà il club giallorosso per Venturino. Allo stesso tempo le parti hanno iniziato a parlare di Baldanzi per il quale il Genoa vanta un diritto di riscatto a 10 milioni. Di certo molti elementi potranno finire nel mirino di altri club (su tutti Norton-Cuffy, Frendrup ed Ekhator, ma questo non vuole dire che partiranno sicuramente) e qualcuno verrà sacrificato per riuscire nel doppio compito di abbassare ancora il debito e investire per accontentare De Rossi, che ha un’idea in testa su quale Genoa vorrà e questa forse è la garanzia principale.