Belotti, c’è il Tottenham in caso di arrivo di Conte

Il presidente Cairo giudica troppo bassa l'offerta della società giallorossa. Oltre a Milan e Atalanta potrebbe inserirsi il club londinese, vicino a chiudere per Conte in panchina

Si complica la trattativa per portare Andrea Belotti a Trigoria. Il centravanti granata, che piace a Mourinho come erede di Edin Dzeko, è da tempo nell'interesse della Roma. Il presidente Cairo giudica però troppo bassa l'offerta dei giallorossi, circa 15 milioni di euro, rispetto ai 25 richiesti in partenza: lo riporta Tuttosport. Sul Gallo è forte l'interesse anche di Milan e Atalanta, che restano in corsa. Nel frattempo potrebbe aggiungersi il Tottenham. Il club londinese è ormai vicino a chiudere per Antonio Conte in panchina, che ha sempre seguito Belotti e potrebbe richiederlo come primo acquisto. Magari in sostituzione di Harry Kane, che scalpita per cercare altri lidi.