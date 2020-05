Calciomercato, Roma molto interessata a Bonaventura ma non c’è nessuna offerta ufficiale

La Roma non affonda per Bonaventura. Il centrocampista del Milan non rinnoverà, liberandosi dai rossoneri a parametro zero. Qualità, continuità ed esperienza sono caratteristiche che fanno gola a molti club e i giallorossi non fanno eccezione. Tra Atalanta, Torino e Fiorentina la Roma sembrava la società decisamente più avanti per ‘Jack’: secondo quanto riportato da ‘alfredopedulla.com’, però, pur avendo rinnovato al calciatore il suo forte interesse, non ha ancora formalizzato un’offerta ufficiale. I motivi sono da ricercare sia nell’emergenza sanitaria che nello stand-by della cessione della società che sembrava imminente. Petrachi resta in corsa, ma le piste Atalanta e Torino rimangono vive. Un altro possibile innesto a zero per Fonseca può essere quello di Elseid Hysaj, ma i contatti degli ultimi mesi con l’albanese non dovrebbero portare ad ulteriori sbocchi.