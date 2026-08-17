Sprint per Malick Fofana. Da diversi giorni la Roma sta trattando anche per l'esterno belga del Lione e nelle ultime ore avrebbe raggiunto anche una base d'intesa sul contratto del giocatore. Come riporta Fabrizio Romano, D'Amico sta lavorando all'operazione Fofana che, però, resta legata all'affare Mora - per il quale si attende ancora il via libera definitivo di tutte le parti coinvolte. Per il trasferimento di Malick Fofana i giallorossi conoscono già le condizioni del Lione (che chiede circa 30 milioni di euro più bonus), ma non affonderanno prima di aver chiuso col Porto per Rodrigo Mora. Il ds D'Amico è impegnato su entrambe le piste e vuole regalare i due attaccanti a Gasperini il prima possibile. L'esordio in campionato contro la Fiorentina si giocherà tra una settimana esatta.