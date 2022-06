Roma-Florenzi, un addio da 2 milioni: si attendono i comunicati ufficiali

Un'operazione in dirittura d'arrivo da tempo sta per diventare ufficiale. Secondo Il Tempo, infatti, Roma e Milan avrebbero raggiunto l'accordo per il trasferimento di Florenzi in rossonero a titolo definitivo. Un'operazione da due milioni di euro a cui andranno aggiunti altri 500 mila in base a bonus facilmente raggiungibili. Dopo 20 anni il terzino saluta Trigoria e la Capitale per accasarsi alla corte di Pioli.