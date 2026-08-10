Rodrigo Mora e non solo. La Roma vorrebbe provare lo sprint in attacco portando due rinforzi di enorme talento a Gasperini: oltre al portoghese, l'altro affare su cui è concentrata la società giallorossa è Endrick. Ma prima avrebbe bisogno di cedere, verosimilmente Soulé. Come spiega il 'Corriere della Sera', l'intreccio è curioso perché sull’argentino si è accesso nelle ultime ore il mercato turco, in prima fila lo stesso Galatasaray che insegue Mora. Se Soulé parte, Gasperini è pronto ad accogliere Endrick in prestito, che la Roma vorrebbe però di due anni. Dialoghi in corso, ma anche una concorrenza che spaventa: l'Aston Villa.