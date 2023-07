Roma, emergenza punta: Scamacca pazienta, Morata insiste. E l’Inter osserva

Renato Sanches è a un passo, per non dire mezzo. Mourinho sta per completare così il centrocampo dopo la difesa. Il buco enorme lì davanti però non può passare inosservato. Ad oggi la Roma ha solamente Belotti come prima punta, e peraltro visti i numeri recenti non si tratta nemmeno di una certezza. Ora tutti gli sforzi sono concentrati in attacco dove l’altalena non sembra ancora essersi fermata. Pinto, infatti, è convinto di poter chiudere per Gianluca Scamacca messo in freezer in queste ore con la richiesta di pazientare ancora un po’. Col West Ham la formula studiata è ormai nota: prestito oneroso e riscatto che diventa obbligatorio in base a presenze e qualificazione in Champions. Ovviamente non tutti i dettagli sono stati limati, ma non è solo questo a mancare.

Perché Mourinho non ha perso affatto le speranze di poter arrivare ad Alvaro Morata che a Madrid sta esercitando pressione per far valere l’accordo verbale stabilito in sede di rinnovo. Ovvero una sorta di clausola liberatoria che balla tra 10 e 12 milioni. Dieci in meno di quelli che pretende l’Atletico per rimandarlo in Italia. Ad agosto la Roma farà un ultimo tentativo per trovare un varco magari in prestito, anche se in molti considerano i prezzi comunque proibitivi visto che sullo stipendio non entrerebbe il Decreto Crescita. Per entrambi i candidati, però, c’è l’Inter che resta alla finestra in caso non dovesse riuscire a chiudere per Balogun. La pista C, quella che Mourinho non si augura, porta a Calvert-Lewin dell’Everton che così come Sanches viene da una lunga sequela di problemi fisici.