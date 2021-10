Roma, ecco i tre nomi per gennaio: oltre Zakaria ci sono Pedersen e Ceballos

Le priorità sono ben tre: un terzino destro, un difensore centrale e un centrocampista

Mourinho ha ribadito più volte che la Roma può affidarsi a massimo 14 giocatori e per questo la società con molta probabilità interverrà sul mercato per poter accontentare lo Special One. Le priorità sono ben tre: un terzino destro, un difensore centrale e un centrocampista. Come riporta calciomercato.com, come esterno piace Marcus Pedersen, classe 2001 del Feyenoord. Il norvegese è specializzato negli assist: 6 in 17 presenze stagionali. In mediana il nome è sempre quello di Zakaria, mentre è stato proposto Ceballos del Real Madrid.